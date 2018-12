Scontro frontale tra auto nella notte: due giovani ed una 41enne gravi all'ospedale

E' di tre feriti il bilancio di un tremendo schianto avvenuto venerdì in tarda serata, poco dopo le ore 22, nei pressi dell'incrocio tra via Comunale delle Corti e viale della Repubblica a Treviso. Per motivi ancora poco chiari, infatti, due autovetture (una Mercedes e una Porsche) si sono improvvisamente scontrare frontalmente in maniera violenta, tanto che uno degli occupanti feriti è persino rimasto incastrato tra le lamiere di uno dei mezzi. Immediatamente intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno dovuto operare per permettere l'intervento da parte del Suem 118 che, dopo aver stabilizzato i feriti, li ha portati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. Ad avere la peggio sono stati una ragazzi di 27 anni, B.R., ed un ragazzo di 28, P.D, entrambi ricoverati con gravi ferite ma fortunatamente non in pericolo di vita. Di media entità, invece, le ferite riportate da una 41enne, T.C. Sul luogo dello schianto, infine, sono giunti i carabinieri per tutti i rilievi di rito, mentre i pompieri hanno operato fino alle ore 24 per ripristinare la sicurezza dell'area.