Schianto frontale tra un'auto e una moto: gravissimo un centauro di 54 anni

Un grave scontro frontale tra una Renault Megane bianca ed una fiammante Kawasaki Z9000 verde ha caratterizzato la mattinata di Ponte della Priula. Verso le ore 10, infatti, tra via IV Novembre e via Pascoli (nei pressi del supermercato Maxì), per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, i due mezzi si sono improvvisamente scontrati frontalmente mentre la moto viaggiava in direzione del centro cittadino e l'auto, guidata da B.P. 45enne ​di Santa Lucia di Piave, verso Conegliano. L'impatto è stato importante e le condizioni del centauro, il 54enne G.Z. di Conegliano rimasto comunque sempre cosciente, sono subito apparse molto gravi, tanto che sul posto è dovuto intervenire prima il Suem 118 che lo ha stabilizzato su posto e poi l'elisoccorso che ha successivamente trasportato l'uomo all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ora ricoverato in gravi condizioni a seguito delle lesioni riportate. Secondo una prima ricostruzione operata dai carabinieri di Susegana e dalla polizia locale, prontamente intervenuti sul posto anche per dirigere il traffico, parrebbe che la berlina stesse svoltando in una laterale quando ha impattato contro la motocicletta, disarcionando così il 54enne.