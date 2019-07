Auto finisce fuori strada nei pressi di un ponte: ferito un ventenne trevigiano

E' di un ferito, fortunatamente lieve, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Nazionale a Fener (BL). Ad avere la peggio è stato il 20enne G.C. di Farra di Soligo che al momento del sinistro si trovava come passeggero della Fiat Punto guidata dal 18enne M.P. di Sernaglia della Battaglia il quale, per cause in corso di accertamento, ha perso all'improvviso il controllo del mezzo finendo fuori strada nei pressi del Ponte Tegorzo sulla Sp 21, rimanendo illeso. L'amico, invece, è stato poi trasportato all'ospedale di Feltre per tutte le cure del caso, mentre per i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri.