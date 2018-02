Scontro frontale tra due auto a Colbertaldo, 28enne gravemente ferita

VIDOR Tremendo scontro frontale tra due auto a Colbertaldo di Vidor, lungo via Papa Luciani, a pochi passi dal cimitero, poco dopo le 17. Una delle occupanti dei mezzi coinvolti, nell'impatto, è stata sbalzata all'esterno e le sue condizioni sarebbero molto gravi. Secondo le prime ricostruzioni parrebbe che la 28enne stesse percorrendo via Luciani in direzione del centro di Vidor quando avrebbe perso il contro dell'auto. Sul posto sono intervenute le ambulanze e l'elicottero del Suem 118, oltre ai carabinieri e alla polizia locale. La ferita, A. D. P. 28enne di Vidor, è stata intubata dagli infermieri per poi essere trasportata in elicottero al Ca' Foncello di Treviso.