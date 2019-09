Scontro fra due autobus della Mom, studenti illesi ma traffico in tilt

Questa mattina, poco prima delle 8, si è verificato a Vittorio Veneto un incidente tra due bus dell’azienda Mom. Il fatto è accaduto in via Perucchina, dove uno dei due mezzi era in sosta per far scendere i passeggeri, soprattutto studenti. Il secondo bus, probabilmente a causa di un errore di manovra del conducente, ha impattato contro il primo, colpendolo con la parte centrale del lato destro. Benché i due autobus fossero carichi di viaggiatori, al momento non si lamentano feriti o contusi. Il veicolo in sosta ha subito danni alla parte posteriore. Quello in movimento ha avuto invece completamente distrutte le porte centrali mentre l’ampia vetratura vicino allo pneumatico posteriore destro è andata in frantumi.

A seguito dell’incidente, la circolazione in via Perucchina si è interrotta bloccando gli automobilisti fino all’arrivo di una pattuglia della polizia locale di Vittorio Veneto, che - terminato il servizio di fronte alle scuole, - si è portata sul luogo del sinistro. Quando gli agenti sono giunti sul posto, il bus urtato era già ripartito mentre il secondo si è rimesso in movimento nell’immediatezza, pur lasciando la sede stradale ingombra di detriti. Si è reso pertanto necessario richiedere l’intervento del personale SAVNO al fine liberare la via e renderla di nuovo percorribile.

Ripristinata la circolazione, la polizia locale ha raggiunto il deposito dell’azienda per accertare la dinamica dei fatti e verificare le eventuali responsabilità a carico del conducente che era alla guida del mezzo investitore: lo stesso è infatti ripartito con il veicolo danneggiato e i passeggeri comunque a bordo, circostanza che potrebbe comportare conseguenze. Le indagini sono in corso ed il tutto è al vaglio del comando di polizia locale di Vittorio Veneto.