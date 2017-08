Vandali in azione lungo la Treviso-Ostiglia: divelte le palizzate della pista ciclabile

TREVISO Tempo di ferie, tempo di relax. Una volta, certo; ora non più a quanto pare. Anzi è il tempo di rafforzare certe abitudini demenziali che alcuni hanno durante tutto l'anno.

A farne le spese, questa volta, sono state le palizzate che delimitano gli attraversamenti stradali lungo la splendida "strada del respiro", ovvero la TV-Ostiglia, gioiello percorso in queste splendide giornate da centinaia di escursionisti. Il luogo della "performance" vandalica è via dei Brilli, al confine tra i comuni di Quinto e Treviso, dove le palizzate sono state divelte a forza dalla loro base e pesantemente danneggiate. A che scopo? Probabilmente per gettare con più tranquillità l'immondizia che questi squallidi insulsi, come definirli altrimenti,visto che per merito loro paghiamo tutti bollette più salate, proprio non vogliono conferire correttamente agli eco-centri. A coronamento di questo assurdo atto vandalico una "esternazione in solido", forse perchè, visti i depliants turistici gettati accanto, non soddisfatti degli itinerari scelti. Fa piangere il cuore vedere quali "biglietti da visita" disseminiamo tra le nostre bellezze invidiateci dal mondo intero senza ragionare sull'enorme danno che procuriamo proprio a noi stessi.