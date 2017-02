Le ricette di Sior Dolce: ecco come preparare dei gustosi crostoli veneti per Carnevale

Quest’anno il periodo di Carnevale è abbastanza lungo da poter permettere feste in maschera e passaggi di carri mascherati da un paese all’altro, ma ancor di più da poter gustare e creare tutti i dolci tipici della tradizione di questo momento dell’anno. Le sfilate di maschere e carri allegorici ricche di colori, coriandoli e stelle filanti, si accompagnano sempre ad un momento di convivialità insieme e le leccornie immancabili in questi appuntamenti sono proprio i crostoli o frappe. Sono i dolci più famosi del Carnevale e vengono definiti in modo diverso in base al territorio in cui ci si trova ma sono molto semplici da realizzare e con la loro friabilità rendono felici i palati di grandi e piccini. Pensate che solo in Veneto il nome cambia in base alla località: crostoli nel trevigiano, galani nel veneziano ma anche frappe e sossole a Verona. Le chiacchiere quindi risalgono all’antica Roma dove venivano preparate nel periodo carnevalesco friggendole nel grasso.

CROSTOLI VENETI

Ingredienti:

500 gr farina 00

2 uova

50 gr burro

60 gr zucchero semolato

Scorza di mezzo limone

Sale

Preparazione:

In una spianatoia sistemare la farina, fare un buco al centro e versare le uova e il burro ammorbidito, la scorza di limone grattuggiata, il sale ed amalgamare con le mani o con l’aiuto di una forchetta fino ad avere un composto compatto e liscio.

Stendere l’impasto con il mattarello fino ad ottenere una sfoglia sottile poi tagliare a rettangoli con l’aiuto di una rondella seghettata e procedere finché sia terminato. Prendere una pentola ampia dai bordi alti, riempirla di olio per friggere e portare alla temperatura desiderata con l’aiuto di un termometro da cucina poi immergere alcuni pezzi di impasto e far dorare.

Scolare in carta assorbente poi sistemare i crostoli in un vassoio da portata e cospargere di zucchero a velo. Volendo possono essere cucinati anche al forno, ma il risultato non sarà friabile e croccante come con la frittura; portare il forno alla temperatura di 180° ed inserire i crostoli sistemandoli in una leccarda rivestita con carta da forno poi cuocere per 20 minuti fino a doratura.