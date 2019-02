Una vita da guerriera contro un male incurabile, muore a 34 anni

Per più di otto lunghi anni ha combattuto, con grande coraggio, sempre con il sorriso sulle labbra, una battaglia impari con un male incurabile, un tumore: operazioni, terapie, cadute e risalite, senza mai arrendersi o abbattersi di fronte ad un "avversario" durissimo. Nella notte tra sabato e domenica, dopo una lenta e dolorosa agonia durata per alcuni giorni, Angela Denis, 34 anni, è spirata presso l'abitazione di Vacil di Breda in cui ha vissuto, per tanti anni, con i suoi cari. Lunedì scorso aveva ottenuto di poter proseguire appunto a casa, accudita con amore dai famigliari e dal fidanzato, le cure, lasciando così il reparto di oncologia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso in cui si trovava ricoverata da alcune settimane. La situazione, già gravemente compromessa, è precipitata venerdì: Angela, entrata in coma, non si è più ripresa. La donna lascia i genitori, Paolo e Fernanda, un fratello, Matteo, e Federico, l'uomo a cui era legata da cinque anni e con cui sognava di sposarsi. Insieme si erano trasferiti da alcuni anni a Noale e condividevano tante passioni come il cinema, i viaggi oltre al basket.

Angela, molto impegnata nel volontariato (per questo era conosciuta a Breda), amava moltissimo gli animali e aveva un cane, Curry (in onore del giocatore di basket della Nba di Golden State) e un bellssimo gatto grigio, Grey. La 34enne aveva frequentato per molti anni, e con profitto, la facoltà di farmacia presso l'Università di Padova: purtroppo le cure a cui doveva sottoporsi l'hanno costretta a rinunciare agli studi (l'ultima delicata operazione a cui era stata sottoposto risaliva a due anni or sono), nonostante mancasse un solo esame per conseguire la laurea. Altra grande passione della 34enne (avrebbe compiuto gli anni il prossimo 23 aprile) era il mare ed in particolare la località veneziana di Porto Santa Margherita di Caorle: qui Federico e Angela trascorrevano l'estate, circondati dall'affetto di molti amici che oggi piangono Angela e la sua allegria. Il funerale di Angela Denis si svolgerà probabilmente già nei prossimi giorni a Vacil di Breda.