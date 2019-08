Raboso di Sera: degustazioni, musica e sapori

Spettacolo in dialetto, musica, degustazione di vini biologici, cucina con prodotti del territorio, intrattenimento per i bambini, visite guidate in vigneto.. questi sono gli ingredienti principali della nuova (e 5a) edizione di Raboso di Sera che quest'anno si fa in tre.

Da venerdì 23 agosto fino a domenica 25 agosto, il cortile e il vigneto della cantina "Terre Grosse" di Zenson di Piave vi stupirà. Libera degustazione di tutti i suoi vini, una compagnia teatrale (venerdì), 2 band musicali (sabato e domenica), una pista da ballo (domenica), un'area attrezzata per far divertire i più piccoli, un vigneto biologico da scoprire in golf cart... e tanti cicchetti e piatti con prodotti delle migliori aziende del territorio, tutto da gustare in buona compagnia! Menù tradizionali e anche Vegan. Non dimenticatevi di prenotare per avere il posto a sedere garantito! Per info e prenotazioni: Tel. 349 3796456 - 333 9988646 Mail. info@terregrosse.it