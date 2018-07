Veneto nella morsa del caldo: inizio settimana da bollino rosso

TREVISO Caldo, afa e lunghe giornate di sole: sono queste le previsioni che domineranno gli ultimi giorni di luglio e l'inizio del mese di agosto. Dopo un weekend da bollino rosso in molte città della nostra Regione, sembra infatti che anche la prossima settimana trascorrerà all'insegna del caldo torrido.

A dirlo sono i meteorologi dell'Arpav che prevedono, almeno fino al 7 agosto, un vortice di alta pressione che ci regalarà un inizio di agosto all'insegna del clima torrido, con temperature in crescita anche di qualche grado rispetto ai giorni scorsi. Un'ottima notizia per chi è riuscito a prenotare le vacanze in questo periodo, mentre per chi resterà a casa i consigli degli esperti sono sempre quelli di usare tutti gli accorgimenti del caso per ripararsi dalla canicola bevendo molta acqua ed evitando di uscire nelle ore più calde del giorno. Dopo mesi di grande instabilità e numerose piogge, l'estate sembra finalmente entrata nel vivo anche in Veneto. Non resta altro da fare che prepararsi a un'altra lunga settimana di fuoco.