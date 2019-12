Maltempo sulla Marca: esondano i primi fossi e cadono le prime piante

Sabato mattina impegnativo per i vigili del fuoco a causa di alcuni necessari interventi tra Preganziol, Asolo, Vittorio Veneto e Nervesa della Battaglia. Nello specifico, a Preganziol è leggermente esondato un fosso in via Luisello, in direzione San Trovaso dopo via Baratta Nuova, e sul posto si è subito portata la protezione civile per la sicurezza degli automobilisti in transito. I pompieri sono invece intervenuti per un prosciugamento ad Asolo, in via dei Cavai, poi a Vittorio Veneto intorno alle 11.30 per un problema di chiuse che non si aprivano in un canale lungo via Postumia, e successivamente a Bavaria di Nervesa della Battaglia per delle piante pericolanti tra cui, in via Ugo Sacco, una quercia di grosse dimensioni caduta di traverso sulla strada.

