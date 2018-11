Domenica pausa dal maltempo, ma resta lo stato d'attenzione per via delle frane

Domenica sul Veneto è previsto che le precipitazioni siano in prevalenza assenti. A fine giornata probabilità bassa di deboli precipitazioni sui settori centro-meridionali della pianura e sui settori prealpini e pedemontani occidentali. Pur in assenza di precipitazioni significative fino alle prime ore di lunedì, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto segnala comunque la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e possibili locali situazioni di criticità idraulica nei corsi d' acqua delle rete secondaria, nelle zone di allertamento di Vene-A, Vene-H, Vene-B e Vene-C, stante lo stato di saturazione dei suoli conseguente alle abbondanti precipitazioni verificatesi nei giorni scorsi. L'allerta idraulica gialla su Vene-B è dovuta al permanere, oltre la prima soglia di guardia, dei livelli idrometrici nelle sezioni montane e pedemontane dei fiumi Agno, Astico e Brenta. L'allerta idraulica arancione su Vene-D è riferita ai livelli attuali e previsti lungo l'astadel fiume Po; la restante area di allerta, non afferente al fiume Po, è da considerarsi in criticità verde.