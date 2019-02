Torna a Castelfranco il corso di disostruzione delle vie aeree del bambino

Dopo il successo dell’iniziativa svoltasi lo scorso 18 gennaio presso il Laboratorio Analisi Selab Lifebrain di Castelfranco Veneto con oltre 30 partecipanti, torna il corso "Disostruzione delle vie aeree nel bambino e prevenzione" organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale "Ateneo Terzo Valore" (Università Popolare Intergenerazionale).

Il 9 febbraio l’appuntamento si ripeterà sempre a Castelfranco Veneto, e poi a seguire ci saranno incontri nelle sedi del Laboratorio Selab di Piombino Dese e nel Laboratorio di Campodarsego, in provincia di Padova. La lezione, gratuita ed aperta a tutti con la presenza di Volontari e Istruttori di Primo Soccorso accreditati CREU 118 Regione Veneto, si basa sulle ultime evidenze scientifiche in merito alla rianimazione. Questo corso forma gli operatori a riconoscere prontamente diverse emergenze potenzialmente letali, a praticare compressioni toraciche di alta qualità, a eseguire ventilazioni in modo corretto oltre ad utilizzare il defibrillatore automatico.

Il corso, della durata complessiva di 8 ore, è destinato agli operatori sanitari e ai soccorritori che devono sapere eseguire la rianimazione cardiopolmonare, oltre a introdurre alle pratiche e competenze salvavita di base, in un’ampia varietà di contesti ospedalieri ed extra-ospedalieri. L’iniziativa si colloca nel quadro di un crescente impegno di Lifebrain per il sociale, in collaborazione con associazioni e realtà locali che hanno come fine ultimo quello della salute e della prevenzione, in tutti i suoi aspetti.