Si terrà a Treviso il terzo convegno provinciale di pneumologia

TREVISO Si terrà nel capoluogo di Marca il terzo convegno di pneumologia interventistica, dopo le prime due edizioni svoltesi a Conegliano.

L’evento sarà ospitato all'interno dell'hotel Maggior Consiglio il 22 e 23 giugno, grazie al patrocinio dell’Ulss 2, dell’Ordine dei Medici di Treviso e del Capitolo Italiano dell’American College of Chest Phisicians.

Il convegno, di cui è responsabile scientifico il dottor Sergio Conte (Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale di Vittorio Veneto), sarà dedicato alle metodiche e procedure di endoscopia respiratoria interventistica più attuali, sia sotto l’aspetto diagnostico che terapeutico. Sarà approfondito il ruolo dello pneumologo interventista in alcune patologie a forte impatto sulla popolazione come il cancro del polmone, le fibrosi polmonari, la broncopneumopatia cronica ostruttiva enfisematosa, l’insufficienza respiratoria, l’asma bronchiale grave e vedrà la partecipazione a confronto di alcuni tra i massimi esperti nazionali. Sarà anche l’occasione per fare il punto sui più attuali trattamenti farmacologici nelle varie patologie oggetto di discussione. Una sessione sarà interamente dedicata al personale infermieristico il cui ruolo di supporto è ormai fondamentale.