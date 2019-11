Infezioni alle protesi d’anca e ginocchio: specialisti in convegno a Oderzo

Venerdì 15 novembre alle ore 16.15 a Oderzo, nella sala conferenze di Palazzo Foscolo, l’Unità Operativa di Ortopedia del locale nosocomio, nell'ambito delle tradizionali giornate ortopediche opitergine, organizza un convegno sulla revisione di protesi di anca e ginocchio, con particolare riferimento alle infezioni.

L’argomento è di particolare attualità: in questo ultimo ventennio, infatti, gli interventi protesici all’anca e al ginocchio sono notevolmente aumentati e hanno coinvolto pazienti sempre più giovani. Da qui l’esigenza di una chirurgia di revisione, quando gli impianti protesici per svariati motivi (usura, mobilizzazione, instabilità, fratture, infezioni) richiedano una sostituzione parziale o totale. E’ una chirurgia complessa che richiede la collaborazione con vari specialisti (anestesista, infettivologo, radiologo, internista, fisiatra) senza i quali non sarebbe possibile effettuare tali interventi. Nel corso del convegno, presieduto dal dr. Enrico Rebuzzi e dal dottor Stefano Schiavetti, ampio spazio verrà dato alla presentazione di casi clinici. Interverranno varie ortopedie del Triveneto e del vicino Friuli.