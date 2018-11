Giornata del cuore: due eventi a Resana

“Fattori di rischio cardiovascolari vecchi e nuovi”, è questo il titolo della conferenza sanitaria che si terrà venerdì 9 novembre alle ore 20.45 presso il Centro Culturale di Resana. A parlare dei “problemi” del cuore ci sarà la dottoressa Giovanna Colangeli, responsabile del reparto di riabilitazione cardiologica dell’ospedale di Castelfranco Veneto.

La conferenza anticiperà la “giornata del cuore”, organizzata dall'associazione Amici del Cuore di Castelfranco Veneto in collaborazione con Avis e Comune di Resana, che si terrà domenica 11 novembre, dalle 8 alle 12, quando ci sarà la possibilità di eseguire gratuitamente i controlli di colesterolo, glicemia, pressione arteriosa peso corporeo con la presenza di medici ed infermieri specializzati. «La giornata del cuore fa parte di una serie di iniziative messe in azione per una corretta educazione sanitaria – ha detto il sindaco Stefano Bosa nel presentare l’iniziativa – in questo periodo diverse sono state le proposte per la nostra salute che si sono tenute a Resana. Ringrazio le varie associazioni che hanno collaborato e ai medici dell’Ospedale di Castelfranco che hanno dato la loro disponibilità».