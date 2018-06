Giornata nazionale dell'incontinenza: a Treviso visite e incontri gratuiti

TREVISO E’ un problema sottaciuto ma di tale rilevanza che ad esso è dedicata anche una giornata mondiale. Giovedì 28 giugno sarà la Giornata nazionale dell’incontinenza. Nell’azienda Ulss 2, in cui a dicembre aprirà il centro di riferimento di 3° Livello e ne comprenderà quattro di 2° Livello (Castelfranco, Montebelluna, Conegliano e Vittorio Veneto) è prevista una serie d’iniziative, tra cui un evento informativo per la cittadinanza e l’apertura al pubblico di alcune sedi aziendali per visite gratuite alla popolazione, su prenotazione.

“L’incontinenza è un problema importante che riguarda una non secondaria parte della popolazione – sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale -. Il fatto che gli interessati non ne parlino facilmente, non ne toglie l’importanza e la ricaduta sociale. La creazione a Treviso del centro di riferimento di 3° livello è la conferma che l’Ulss 2 ha interesse a intervenire su questo problema e indirizza il suo lavoro per mettere insieme tutte le professionalità necessarie, con le loro competenze e la loro esperienza, per dare una risposta adeguata e qualitativamente rilevante”. La giornata, il cui coordinatore scientifico è il dottor Giulio Santoro, responsabile del progetto incontinenza Ulss 2 Marca Trevigiana, avrà il suo momento culminante con la conferenza aperta alla cittadinanza presso la sala convegni dell’ospedale Ca’ Foncello alle 17. I lavoro saranno aperti dal direttore Francesco Benazzi e dal presidente dell’Ordine dei Medici dottor Luigi Guarini. Di seguito si alterneranno alcuni specialità per affrontare i vari aspetti della patologia fino al dibattito finale. Dalle 8.00 a mezzogiorno dello stesso giorno, inoltre, saranno aperti gli ambulatori dedicati all’incontinenza delle sedi di Treviso, Castelfranco e Montebelluna. Sono in programma visite gratuite (fino a un massimo di 100 complessive) per i cittadini, alle quali si può accedere solo prenotandosi nei giorni dal 18 al 25 giugno, tramite la segreteria gestita dall’AISVE (Associazione Incontinenti e Stomizzati del Veneto). L’Aisve accoglierà le prenotazioni tramite la mail aisveregionale@gmail.com o il numero telefonico 3312466214, a cui si potrà chiamare dalle 8.00 alle 20.00 dei giorni feriali.