Al via gli incontri dell'Ulss 2 su pericoli del web e cyberbullismo

Prende il via domani, martedì 14 gennaio alle ore 20.30 all'istituto Eugenio Barsanti di Castelfranco Veneto, il ciclo di incontri “In rete per la rete. Gioco di squadra contro i pericoli del web”.

L’iniziativa, rivolta a studenti, genitori, docenti, toccherà i temi della sicurezza informatica e delle strategie di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. A organizzare gli incontri Ulss 2, Ufficio Scolastico di Treviso, Polizia Locale della Città di Treviso, Regione Veneto e le associazioni “Protetti in rete” e “Soprusi Stop”. Gli incontri si terranno, oltre che a Castelfranco, anche a Conegliano, Mogliano, Treviso, come da calendario allegato. L’iniziativa rientra nell'ambito degli interventi finalizzati alla prevenzione, contrasto e riduzione delle tematiche del bullismo e cyberbullismo. La Regione ha attivato, lo scorso anno, un tavolo regionale finalizzato al coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo sia in abito scolastico, sia nei contesti exstrascolastici, con interventi organici e innovativi. Nel 2019 è stato attivato il tavolo provinciale.