Al Cavanis oltre il 90% dei giovani trova lavoro entro un anno. Scuola aperta con laboratori il 13 e 14 gennaio

POSSAGNO L'Istituto di Possagno che svela i propri segreti educativi. Sabato 13 pomeriggio dalle 15 alle 18 e domenica 14 mattina dalle 9 alle 12, viene presentata l'offerta formativa con possibilità di visitare la scuola e i laboratori, le strutture sportive, la mensa e incontrare i docenti. Al Cavanis, in 160 anni di attività, si sono formati decine di migliaia di giovani che hanno fatto poi carriera nella vita. Tra gli esempi Francesca Michielin, seconda classificata al Festival di Sanremo 2016, oppure il famoso giurista Feliciano Benvenuti, ma anche il celebre direttore d'orchestra Giuseppe Sinopoli. I segreti educativi sono trasmessi ai docenti dai padri del Cavanis che li tramandano di generazione in generazione. La tradizione pedagogica Cavanis si fonda sulla “scuola del fare”, educa alla responsabilizzazione e all'autonomia del giovane, alla consapevolezza critica e alla libertà delle scelte, alla presenza continua dell'educatore, alla didattica laboratoriale e progettuale.

Per conoscere e provare concretamente saranno aperti i laboratori di Scuola Superiore con Economia Aziendale, Lingue, Chimica, Informatica, Disegno Tecnico, Meccatronica, Greco e Latino, quelli di Scuola Media con Atelier di Disegno e Creatività, Musica, Lingue, Matematica e Scienze, mentre per la Scuola Primaria ci saranno i laboratori di Musica Manualità artistica. La Scuola Primaria si caratterizza per avere insegnante unico affiancato da specialisti. La Scuola Media valorizza il talento dei ragazzi con le opzioni Linguistica, Artistica, Musicale, Sportiva e Tecnico Scientifica. I Licei Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scientifico e Scienze Applicate garantiscono un'ottima preparazione pre universitaria. L'Istituto Tecnico Tecnologico e Tecnico Economico sono la scelta ideale per i giovani che vogliono imparare una valida professione. Oltre il 90% dei giovani trova lavoro entro un anno.