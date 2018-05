La prima volta del Giro in Boiago

Ci sono voluti 101 anni ed 1 aeroporto perchè entrassimo nella storia del Giro d'Italia. 101 anni perchè mai i girini erano passati per strada di Boiago e strada dell'Aeroporto, nella nostra contrada Moncia cioè, ed 1 aeroporto, il nostro Canova, che ha costretto alla " storica" deviazione dalla Noalese. Giornata memorabile che abbiamo adeguatamente preparato ed entusiasticamente vissuto, assaporandone ogni istante sin dalla vigilia, addobbando strade e case, ripulendo accuratamente le strade per dare alla carovana un caloroso benvenuto. E siamo stati davvero in tanti a salutare i girini, la carovana di ammiraglie , la squadra delle forze dell'ordine e le varie auto del seguito, Rai compresa. Mentre i campioni sfilavano all'inseguimento dei 5 fuggitivi che avrebbero poi raggiunto in prossimità del traguardo di tappa a Nervesa siamo subito corsi col pensiero alle mitiche magliette verdi del "nostro" Gruppo Ciclistico S.Giuseppe - maijète de lana che te gratàva i pèi.pezo dela carta vetrada....- come ci hanno ricordato alcuni protagonisti di una bella storia di passione e sana goliardia a cominciare da Luciano Grespan, Luciano Pellegrini, Ruggero De Nardi campione italiano di regolarità individuale nei mitici '80. Un buon brindisi, subito bissato e triplicato su imploranti insistenze ha suggellato la storica giornata. W il Giro!!! W la Moncia!!!