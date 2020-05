La Harley-Davidson LiveWire all’asta per la lotta al Coronavirus

Il prossimo 26 maggio verrà battuta all’asta di Bonhams a New York la speciale Harley-Davidson LiveWire. Speciale perché parliamo di un’edizione particolare nel suo genere, un modello unico caratterizzato da una particolare livrea di grigio chiaro metallizzato contrastato da un color giallo fluo e caratterizzato da diversi accessori in fibra di carbonio, con tanto di firma dei membri della famiglia Harley-Davidson. Segno particolare dell’esemplare numero 500. Si, la numero 500 dei nuovi modelli elettrici - First Strike - fabbricati dalla casa madre di Milwaukee. Il valore ufficiale della “special” Livewire si aggirerà tra i 32.000 e 41.000 euro, ed il ricavato dell’asta verrà donato alla lotta contro il Covid-19. Il fortunato che si aggiudicherà l'asta, avrà anche il piacere, insieme ad un accompagnatore, di effettuare un tour guidato nella fabbrica di produzione, oltre alla visita del museo H-D di Milwaukee. Per chi come noi non participerà all’asta, sarà possibile ammirare il modello base della LIVEWIRE, all’H-D di Treviso. Una moto elettrica a zero emissioni che da 0 a 100 in 3 secondi scatenerà in noi una potenza mai provata. Ascoltare un suono diverso dal tradizionale sound Harley che conosciamo benissimo. Un’autonomia di soli 150 km che grazie alle colonnine di ricarica presenti in qualsiasi città, i nostri spostamenti saranno ben programmati, grazie anche all’app collegata alla mot, che ci permetterà di controllare anche lo stato della batteria.