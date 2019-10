Incontralavoro: una giornata di colloqui in tutto il Veneto

Si svolgerà mercoledì 13 novembre 2019 in tutto il territorio regionale la quarta edizione di IncontraLavoro, la giornata di recruiting dei Centri per l’Impiego organizzata da Regione del Veneto e Veneto Lavoro in collaborazione con Almalaurea. Obiettivo dell’iniziativa è far incontrare le imprese del territorio con i candidati alla ricerca di un lavoro e favorire così l’inserimento e il reinserimento di disoccupati e giovani a caccia del primo impiego. IncontraLavoro si svolgerà in contemporanea a Conegliano, Montebelluna e Treviso.

Durante la giornata, le aziende avranno a disposizione desk dedicati dove svolgere colloqui con i candidati opportunamente preselezionati dagli operatori dei Centri per l’Impiego sulla base degli oltre 100 mila curricula già presenti nelle banche dati dei servizi pubblici per l’impiego e di quanti si candideranno online tramite il portale di ClicLavoro Veneto. Le candidature saranno aperte indicativamente a partire dalla fine di ottobre, quando saranno pubblicati i dettagli delle offerte di lavoro disponibili per l’occasione. L’iniziativa prevede due edizioni annuali principali nei mesi di novembre e maggio, una riservata esclusivamente al lavoro stagionale nel mese di febbraio e diverse edizioni speciali dedicate a singole aziende o settori produttivi. Nelle tre edizioni principali IncontraLavoro ha coinvolto finora circa 650 aziende e 7.500 candidati per quasi 4.000 posti di lavoro nei più svariati settori professionali. La partecipazione all'evento e il servizio di incrocio domanda offerta sono gratuiti. Le aziende e le agenzie per il lavoro interessate possono aderire all'iniziativa contattando i Centri per l’Impiego del proprio territorio e specificando le posizioni lavorative vacanti.