2020...I dipendenti sono ancora solo numeri e no persone

Mi aggiungo alle numerose segnalazioni legate all'azienda in cui il" padrone dice no" per confermare che in un momento in cui tutti in Italia dovremmo restare a casa e muoverci solo per COMPROVATE esigenze lavorative e attivare dove possibile il telelavoro (o smartworking, come lo si vuol chiamare), la nostra azienda decide di farci andare tutti e 500 in ufficio!! Distanze di sicurezza inesistenti (25 persone in uffici da 15), pulizie delle scrivanie inesistente, gel disinfettanti inesistenti, l'unica cosa esistente è il rischio ELEVATISSIMO di contrarre il virus. Il nostro lavoro può essere tranquillamente svolto da casa in massima sicurezza e garantendo all'azienda le stesse performance anche a livello di fatturato. Ci vuole uno studio per capirlo? Caro padrone così si che non farai più i numeri a cui tanto tieni!