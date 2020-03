Quale senso di responsabilità?

Mi accodo alla serie di segnalazioni relative all'articolo "il padrone ha detto no", confermando quanto già pubblicato. In questo momento così delicato, in cui si fa appello al senso di responsabilità e civico, le grandi Aziende hanno attivato in modo celere misure preventive e contenitive per ridurre al minimo il rischio di contagio. Questa "azienda", che millanta premi a livello nazionale, si rifiuta di attivare le minime norme di sicurezza necessarie per il NORMALE svolgimento dell'attività lavorativa. In un'era dove è necessario proiettarsi verso il futuro con nuove prospettive, la risposta è quella di ancorarsi a idee troglodite e ad una gestione del personale quasi inesistente e al limite della civiltà.