Sul concetto attuale di libertà! - Sosteniamo la Regione del Veneto! Camillo Benso di Cavour, l’artefice politico dell’Unità d’Italia, disse il 29 dicembre 1860, “Sono figlio della libertà: è ad essa che debbo tutto quello che sono”. Ieri, 16 marzo 2020, mentre ero al lavoro con una mascherina addosso, ho riflettuto su queste parole. Ho pensato che nell'Italia che viviamo, la libertà viene messa in discussione da un nemico invisibile. Però, io credo che sia giusto in questo momento essere privati di un po’ di libertà, mentre tanti moderni “patrioti” stanno lottando contro un “invasore straniero”. Questi “combattenti” si stanno sacrificando per ridarci la nostra esistenza, la nostra libertà, il nostro futuro in questa Italia che sta faticosamente cercando, in questo mondo globalizzato, di trovare un nuovo modo per essere una Nazione. Dedicato a TUTTI coloro che stanno in prima linea: sulla “linea del Piave”! Grazie E noi aiutiamoli restando a casa e, per chi può, donando qualcosa alla Regione del Veneto nell'iniziativa "Sostegno Emergenza Coronavirus" cav. Dino Vecchiato – Preganziol già consigliere comunale 2004-2019