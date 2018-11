Sostegno al Comune di Rocca Pietore grazie alla pizzeria da asporto "Dai Ponci"

I titolari della pizzeria per asporto “Dai Ponci” di Maserada di Piave, Lisa Facchin e Christian Brunello, residenti ed originari di Cimadolmo, in questi giorni si sono recati a Rocca Pietore per consegnare nelle mani del sindaco De Bernardin, la somma raccolta nella loro attività a favore del comune duramente colpito dagli avvenimenti occorsi in seguito alla piena del Piave di 2 settimane fa. La loro iniziativa partita inizialmente con un team tam mediatico su Facebook con cui i gestori proponevano di destinare il proprio incasso del lunedì successivo alla piena del Piave a sostegno dei territori colpiti dagli eventi, l'iniziativa ha avuto tantissimo successo tant'è che molte persone hanno fatto un'offerta libera laddove, la pizzeria non riusciva a soddisfare le molte richieste degli avventori. A Rocca Pietore i due gestori hanno trovato una grande gratitudine del sindaco che a nome della sua comunità ha ricevuto il frutto della generosità dei clienti e dei tanti amici della coppia, iniziativa analoga era stata fatta dalla pizzeria in occasione dei fatti di Amatrice. Lisa e Cristian si sono sentiti molto vicini alle popolazioni del bellunese, la coppia vive vicino al Piave a Cimadolmo ed hanno vissuto le vicende del fiume che nelle nostre zone ha creato apprensione e danni in diverse zone del territorio opitergino, dichiara il Sindaco di Cimadolmo Giovanni Ministeri, li ringrazio per l'iniziativa che dimostra ancora una volta il gran cuore della coppia che ci onora di vivere nel nostro comune, conosco la loro famiglia personalmente e sono tutti ottimi conoscitori del Piave e delle zone attive. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone impegnate nei giorni di piena, volontari, dipendenti comunali, aziende ed istituzioni che hanno dato supporto logistico e coordinamento, la Regione, la provincia di Treviso, nonché la mia squadra di amministratori che con a comando il mio vicesindaco Chiara Lovat hanno saputo gestire ottimamente l'emergenza conclude Ministeri. Nella foto Cristian Brunello e il sindaco di Rocca Pietore.