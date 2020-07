Il Service Club Round Table effettuerà la tradizionale chiusura dell’ anno sociale giovedì 16 al ristorante Ca del Poggio di San Pietro Di Feletto Il passaggio del collare avverrà tra il Presidente uscente Dott Marco Pasetto è L'ing Federico Agostini che guiderà il Club per l‘anno venturo Anche in tempo di Covid il club si è’ distinto per solidarietà e per le iniziative in particolare a sostegno degli Ospedali provinciali.