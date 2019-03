“Tropico dei perdenti”: il nuovo romanzo di Roberto Parodi al Festival Emozioni Venete

Nella I° edizione del Festival Emozioni Venete, che si svolgerà ad Asolo nei giorni 29, 30 e 31 marzo ’19, sarà presentato il nuovo romanzo On The Road di Roberto Parodi “Tropico dei Perdenti”, dove lui stesso racconterà le nuove avventure di Scheggia sulle piste accaldate del deserto africano ed il dramma, in modo ironico ma purtroppo reale, dei migranti. Il protagonista del romanzo avrà una missione speciale questa volta; aiutare la giovane Ashanti, infermiere del Mali già conosciuta in un suo precedente viaggio/romanzo, nel ritrovare la sorella scomparsa in una delle tante rotte dell’immigrazione in Europa. Una grande avventura che dovranno affrontare fra i pericoli e le meraviglie di quei paesi avvolte dimenticati da Dio e dall’uomo. Speranza, violenza e solidarietà, faranno incantare il lettore nell’affrontare, dove lo stesso Parodi racconterà sabato 30 alle ore 15:30 presso la Sala proiezioni di Villa Razzolini Loredan, i temi delicati e drammatici del nostro Pianeta e dove suo eroe biker, in questa occasione, offrirà il suo contributo nell’aiutare le persone meno fortunate. Questa prima edizione del Festival Emozioni Venete, dedicato alle Terre di Asolo ed al territorio circostante, offrirà una nuova esperienze di viaggio fra escursioni con visite guidate, mostre fotografiche e workshop, attività con i cavalli per bambini, in modo da coinvolgere alla stessa maniera, famiglie e sportivi. Un’occasione unica per valorizzare il territorio veneto e rilanciarlo grazie anche alla presenza di vari Testimonial (sportivi, fotografi, blogger, etc…) che presenteranno e racconteranno le loro esperienze di vita, proprio come descritto in precedenza, lo scrittore, giornalista e conduttore televisivo italiano, specializzato proprio in libri di viaggio e Direttore Responsabile del mensile RIDERS, Roberto Parodi.