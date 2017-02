Note di jazz tra i mille volti di Bacon. Valentina Fin e Michele Calgaro live a Ca' dei Carraresi

TREVISO. Un concerto jazz all’ interno dell’esposizione, per far entrare il visitatore nella mente dell’artista, aiutandolo a cogliere allo stesso tempo cosa abbia ispirato Francis Bacon e quale sia stato il risultato artistico di questa ispirazione.

Venerdì 10 Febbraio scorso, dalle 18.30 alle 20.30, all’interno del percorso mostra "Francis Bacon. Un viaggio nei mille volti dell’uomo moderno" a Ca' dei Carraresi, si sono ricreati alcuni momenti "musicali" della vita dell’artista, facendo rivivere ai visitatori gli incontri londinesi al Colony Room o al French Bar, luoghi dove l’artista irlandese usava trascorrere del tempo facendosi ispirare dalle note Jazz.

Per l’occasione, infatti, all’interno del percorso espositivo, si sono esibiti due musicisti jazz d’eccezione come Valentina Fin e Michele Calgaro. Ecco in questo video le "note tra gli sguardi" in un concerto davvero particolare.