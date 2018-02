Schianto all'alba a Montebelluna, l'auto finisce la sua corsa nel fosso

MONTEBELLUNA Schianto alle prime luci del mattino di oggi, 10 febbraio. Un incidente stradale, avvenuto verso le 7.30, ha visto coinvolte due auto lungo la strada Feltrina a Montebelluna, all'altezza di villa Serena. Non sono ancora state chiarite le dinamiche dello scontro ma ad avere la peggio è uno dei due mezzi, che ha finito la sua corsa nel fosso adiacente al mano stradale. Due le persone ferite una delle quali, G. L. 40enne, è stata trasportata, fortunatamente non in gravi condizioni, all'ospedale di Montebelluna, al reparto di chirurgia. Sul posto i vigili del fuoco di Montebelluna, il Suem118 e le forze dell'ordine.