Furgone si schianta contro un platano, due morti e un ferito grave

Due cittadini cinesi morti, un loro connazionale in fin di vita al Ca' Foncello di Treviso ed un ferito ricoverato in ospedale a Conegliano. E' pesantissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 4.45 di oggi, lunedì, lungo la Pontebbana, nel territorio comunale di Nervesa della Battaglia, poco prima del ponte sul fiume Piave, all'altezza dell'autodemolizione. Probabilmente per un malore improvviso da parte del conducente di un furgone, il mezzo è finito fuori strada e si è schiantato contro un platano. Sul posto sono intervenute le ambulanza del Suem 118, i vigili del fuoco di Conegliano e a i carabinieri. Tre dei feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Treviso: due tra loro sono deceduti poco dopo l'arrivo in pronto soccorso a causa delle gravissime lesioni riportate. Si tratta dell'ennesima tragedia della strada in un mese, quello di luglio, davvero "nero" sulle strade della Marca e di tutto il Veneto.