Tragico schianto contro un'auto, muore motociclista

Tragedia della strada nella mattinata di oggi, 21 maggio, poco dopo le 10.40 lungo la strada Noalese a Treviso, poco distante dal ristorante Busatto. A scontrarsi un'auto ed un motociclista con quest'ultimo, A.A. di 60 anni, che ha perso la vita. Il centauro, le cui condizioni sono apparse subito gravissime, è stato soccorso dagli infermieri del Suem 118 ma ogni tentativo di rianimazione è risultato essere vano. Troppo gravi le lesioni riportate. Il traffico lungo l'arteria è andato completamente in tilt con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Per svolgere le indagini del caso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Treviso.

