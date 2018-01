Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: inizia l'attesa 25^ Festa del Radicchio

MANIFESTAZIONI Agricoltura, artigianato, spettacolo, divertimento, cultura e sapori sono questi e gli elementi che arricchiscono la 25^ edizione della Festa del radicchio Rosso di Treviso che Zero Branco dedica alla pregiata cicoria a Indicazione Geografica Protetta. Tra le attrattive esposizioni di attrezzature agricole, bande musicali, mostre fotografiche, concorsi, cene a tema, sfilate in costume e la Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP. Chi volesse invece rimanere in centro a Treviso troverà la "Ramen Night" da Ikiya!

CONCERTI&TEATRO Apriamo questa sezione con la musica del Mattorosso di Montebelluna che nel weekend offre "Davide Lipari & The Blue Cats" e i "Lehmanns Brothers", mentre al Radio Golden di Conegliano arriva il live di "Gianluca Chiaradia" e al Corner Live di Mareno di Piave l'apprezzatissimo "Giulio Casale feat. Abe Salvadori". I più attesi sono però sicuramente i membri della nota band italiana "Canova" che suoneranno live al New Age Club di Roncade. Infine, a Treviso appuntamento con "Joe Incept" alla Blackroom del Mecenate Tea Lounge. Per quanto riguarda invece il teatro, non perdetevi la comica "Rita Pelusio" (star televisiva del programma Colorado Cafè su Italia 1) al Teatro del Pane di Villorba con la sua stand-up comedy e lo spettacolo "Urlando furiosa", o anche lo show "Carta canta" con la magia trasformista di Ennio Marchetto al Teatro Duse di Asolo, o ancora per i bambini "Perchè gli alberi perdono le foglie" al Teatro Sant'Anna di Treviso con la partecipazione di Fata Corolla e Fata Valaeriana. Infine, occhio anche a "Fiabe italiane", secondo appuntamento della rassegna "Echi di fiabe" a Villa Correr Pisani di Montebelluna.

INCONTRI&CORSI Il primo appuntamento a cui invitiamo è a Treviso, all'Auditorium Stefanini, con il primo incontro della rassegna "Ca Da Noal: passato, presente e futuro" nel quale verrà ricordata la tumultuosa storia di Ca' Da Noal, raccontando chi ha contribuito negli anni alla sua conservazione, oltre all'arrivo in città dell'avvocato Nicodemo Gentile che al Riccati-Luzzatti presenterà il suo libro "Laggiù tra il ferro". A Castello di Godego, invece, ecco "Aloe e Moringa: due piante dalle proprietà straordinarie", mentre a Valdobbiadene da non perdere è l'incontro pubblico alla Valdogym con l'olimpionico "Igor Cassina" che presenterà la sua biografia. A San Fior, poi, è il monento di "Viaggiare soli - Vuoi diventare travel influencer?" con la presenza di Francesca di Pietro, ma per chi preferisce il cinema al The Space di Silea è in programma "Leo da Vinci - Missione Monna Lisa" per i più piccoli. Infine, attenzione anche alle letture animate per bambini "Io mi mangio la luna" allo Spazio Caffelarte di Paese.

Per quanto riguarda i corsi invece, vi segnaliamo subito "Serate di corde in libertà" a Carbonera con le lezioni di shibari e kinbaku, poi il corso "Meditazioni attive di Osho" a Treviso e "Meditazioni attive" a Castelfranco Veneto. O ancora le "Lezioni di dama per ragazzi" a Roncade e "Allenamento Libero" allo Spazio Zephiro di Castelfranco per allenarsi con giocoleria, acrobatica, tessuti aerei e ruota cyr.

MOSTRE Qui vi consigliamo, a Treviso, la nuova mostra della Collezione Salce al Museo di San Gaetano "Illustri persuasioni. Tra le due guerre" dove sono esposte un centinaio di magnifiche testimonianze dell’arte pubblicitaria tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, dal 1920 al 1940 (da non perdere poi le "Visite guidate a partenza aggregata"), poi la mostra "Carlo Scarpa e il Giappone", l'attesissima "Andy Warhol Superstar" (oltre 40 opere del maestro, provenienti da collezioni private, daranno vita ad una straordinaria mostra evento dedicata al noto artista) a Ca' dei Carraresi. In centro al capoluogo potete trovare però anche la mostra "Lotterie, lotto, slot machines. L'azzardo del sorteggio: storia dei giochi di fortuna" in Fondazione Benetton, la mostra "Impermanence" alla B#S Gallery, "Collectiva Picta" del Gruppo Atelier Aperto allo Spazio Paraggi di via Pescatori, "Calendario Arte Fiera Dolomiti 2018" alla Barchessa di Villa Quaglia e a Palazzo Giacomelli "La nostra Treviso".

Il tutto oltre a "Enigmi gestuali" di Franca Baldan a CastelBrando di Cison di Valmarino, "Incantesimo d'Inverno" a Volpago del Montello con l'Associazione Artisti Trevigiani, "Light and colors" di Piero Cappellazzo da 47Anno Domini di Roncade e soprattutto la "35^ Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia" di Sarmede. E ancora, non può ovviamente mancare la bellissima "Le trame di Giorgione" a Castelfranco Veneto e "Altipiano. Escursioni nell'opera e nel paesaggio di Mario Rigoni Stern" a Montebelluna, come anche "Viaggiatori del cosmo. Meteroriti & Co." al Museo Civico per scoprire i segreti dello spazio, e persino la mostra "Dylan Dog negl incubi di Alberto Martini" a Palazzo Foscolo di Oderzo! Infine, ultimi giorni per visitare la mostra di presepi di Christian Apreda "La culla del divino" a Roncade e poi "Vittorio Diciotto", con le fotografie dell'occupazione bellica in città, al Museo del Cenedese.