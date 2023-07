Treviso, inaugurata la nuova sede dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali

Via Cornarotta, 7 · Centro

Giovedì è stata inaugurata la nuova sede dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Treviso presso la Fondazione Benetton Studi e Ricerche. Il taglio del nastro da parte del presidente dottor Renzo Trevisin è avvenuto alla presenza del direttore della Fondazione Benetton prof. Latini e con la partecipazione del Consiglio dell'Ordine e di alcuni iscritti. Il direttore di Fondazione ha portato un saluto di benvenuto all'Ordine e il presidente ha ringraziato Fondazione Benetton ed il direttore Latini per la prestigiosa sede messa a disposizione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Ciò sarà motivo anche per continuare le collaborazioni già in atto da anni tra Ordine e Fondazione.