Strada di Boiago, sono tornate le pecore Bergamasche

Avvistate già da qualche giorno, ora stanno pascolando allegramente nei vari prativi del quartiere di San Giuseppe di proprietà dell'Ulss 2,, spostandosi ciarliere al richiamo dei pastori e al pronto accorrere dei cani che vigilano sul gregge, misto tra ovini e caprini, per garantire un miglior reddito ai pastori.

Le pecore gravide hanno partorito e gli agnellini stanno muovendo i primi passi al riparo delle loro mamme che da subito hanno riconosciuto tra i quasi 500 armenti brucanti. I pastori, soddisfatti, raccontano che son già venduti per le prossime festività pasquali con un buon guadagno stante i prezzi stabili e la domanda sempre sostenuta. A vigilare che tutto proceda nel migliore dei modi sta Nero che si ritaglia qualche pausa di meritato riposo quando viene montata la rete che per il mezzogiorno e la sera raggruppa il gregge e Laika, azzoppatasi l'altro ieri , complice un malefico tombino scoperto lungo una strada comunale mentre si trasferivano da un campo all'altro , costretta a camminare a tre zampe perchè non può lasciare il suo lavoro a chicchessia. Un lavoro prezioso ed indispensabile anche quello svolto dal gregge che pulisce i campi e, con le loro deiezioni, li nutre a dovere preparandoli alle prossime arature e semine. Naturalmente non potevano mancare i “soloni” di turno a bordo strada pronti a scagliarsi contro bestie, pastori e chi dà ancora il permesso per infestare i campi e le vie cittadine di zecche e parassiti vari come, testuale, “sta succedendo da anni nel Nevegal e dintorni”. Poveracci! Lo splendido altopiano bellunese è sì infestato da queste bestioline ma non per colpa delle greggi ma per lo stato pluridecennale di abbandono dei prati che non vengono sfalciati né messi a disposizione per il pascolo divenendo così un paradiso per le erbe infestanti e per insetti d'ogni risma, comprese le zecche. Per fortuna, nonostante pastoie burocratiche sempre più opprimenti, c'è ancora chi fa questo lavoro benemerito dando a noi tutti un esempio di cosa voglia dire in concreto salvaguardare l'ambiente.

Vittore Trabucco