Come fare un bagno rilassante al cioccolato

Accendete qualche candela, riempire la vasca da bagno di profumato e goloso cioccolato e poi tuffatevi dentro a tanta bontà. Come si vede nei film, serie TV o offerto per le coppie in qualche SPA. La stanchezza si scioglie nell’acqua calda e il profumo del cacao rende il momento di benessere meraviglioso.

Un bagno o una doccia, è un momento per coccolarsi. Secondo un sondaggio dello Psycholgy Institute of Boston, il 40% di noi usa il proprio tempo sotto l'acqua per rilassarsi e fuggire dalla realtà.

Per avere una pelle sana, idratata, curata è importante usare una schiuma che faccia bene al nostro organismo e sia deliziosamente profumata!

Benefici e proprietà del Cacao

Il cacao ha numerose proprietà che lo rendono uno degli ingredienti naturali più efficaci per il benessere del corpo e della mente. Contiene sali minerali, caffeina e teobromina. Antiossidanti capaci di contrastare l’azione dei radicali liberi ed è ricco di ferro, magnesio, fosforo e potassio. I sali minerali rafforzano, vitamine, flavonoidi e polifenoli hanno proprietà idratanti, emollienti e drenanti, favoriscono l’eliminazione dei liquidi di ristagno. La caffeina accelera l'utilizzo dei grassi, scioglie i cuscinetti adiposi, stimola la funzionalità cardiaca, aiuta a contrastare cellulite e smagliature. La pelle diventa più elastica, idratata e morbida e tonica,. Con il bagno al cioccolato si liberano molte endorfine e grazie alla serotonina aumenta il buonumore.

?antiossidante

anti invecchiamento, contro il rilassamento della pelle

energizzante, euforizzanye, contro lo stress

emoliente, idratante contro gli inestetismi della pelle

In commercio ci sono diversi beauty al cioccolato: Sephora, Bottega Verde con estratto di Cacao e il bagno doccia Yves Rocher, la sua profumazione è talmente buona che verrebbe voglia di mangiarlo.

Bagnoschiuma al cioccolato fatto in casa

Servono 250 ml di bagnoschiuma neutro senza profumo, 210 ml di latte di soia, 85 gr di cacao amaro, Olio d’oliva qb.

Dopo aver mescolato tutti gli ingredienti fino ad ottenere una morbida crema, si aggiunge il bagnoschiuma neutro. Usare con acqua molto calda per sprigionare tutti i profumi. Basta ricordarsi di non assaggiare…

I consigli sono di Elisabetta Ferri Magnani biologia con un master in Nutrizione.