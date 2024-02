Cura del tumore, i migliori ospedali in Veneto e in Italia

La mappa aggiornata "Dove mi curo?", presentata da ROPI (Rete Oncologica Pazienti Italia) al Ministero della Salute, utilizza i dati più recenti del Programma Nazionale Esiti di Agenas. Questa mappa valuta gli ospedali secondo due criteri principali: il numero di interventi chirurgici oncologici effettuati, che secondo le ricerche è correlato a migliori risultati clinici, e la presenza di percorsi di cura certificati dall'OECI per la loro qualità.

Gli ospedali in Veneto migliori per la cura del tumore

Istituto Oncologico Veneto IRCCS - IOV Padova . Tumore maligno della mammella

. Tumore maligno della mammella IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria - Negrar di Valpolicella (VR). Tumore maligno della mammella, Tumore maligno del polmone, Tumore maligno del colon, Tumore maligno della prostata.

di Valpolicella (VR). Tumore maligno della mammella, Tumore maligno del polmone, Tumore maligno del colon, Tumore maligno della prostata. Istituto Oncologico Veneto IRCCS - IOV Castelfranco Veneto (TV). Tumore maligno della mammella, Tumore maligno dello stomaco, Tumore maligno della prostata.

Migliori ospedali per la cura del tumore in Italia

Gli ospedali riconosciuti per la loro eccellenza nel trattamento di specifici tipi di tumore, offrendo cure specializzate e avanzate in oncologia in Italia:

Tumore maligno della mammella

Istituto Europeo di Oncologia - IEO, Milano: 2635 interventi

IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI): 879 interventi

Istituto di Candiolo - Fondazione del Piemonte per l'Oncologia - IRCCS, Candiolo (TO): 774 interventi

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano - Fondazione IRCCS, Milano: 751 interventi

IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia: 679 interventi

Istituto Oncologico Veneto IRCCS - IOV Padova, Padova: 671 interventi

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova: 589 interventi

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma: 561 interventi

Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) - IRCCS, Aviano (PN): 445 interventi

Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G.Pascale", Napoli: 382 interventi

Istituto Tumori Giovanni Paolo II - IRCCS, Bari: 343 interventi

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar di Valpolicella (VR): 301 interventi

Istituto Oncologico Veneto IRCCS - IOV Castelfranco Veneto, Castelfranco Veneto (TV): 205 interventi

Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata (CROB) - IRCCS, Rionero in Vulture (PZ): 172 interventi

Tumore maligno del Polmone

Istituto Europeo di Oncologia - IEO, Milano, Lombardia: 538 interventi

IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI), Lombardia: 426 interventi

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano - Fondazione IRCCS, Milano, Lombardia: 331 interventi

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma, Lazio: 258 interventi

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova, Liguria: 187 interventi

Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G.Pascale", Napoli, Campania: 154 interventi

Istituto Tumori Giovanni Paolo II - IRCCS, Bari, Puglia: 154 interventi

Istituto di Candiolo - Fondazione del Piemonte per l'Oncologia - IRCCS, Candiolo (TO), Piemonte: 83 interventi

IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia, Emilia-Romagna: 76 interventi

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar di Valpolicella (VR), Veneto: 72 interventi

Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata (CROB) - IRCCS, Rionero in Vulture (PZ), Basilicata: 51 interventi

Tumore maligno del Colon

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano - Fondazione IRCCS, Milano, Lombardia: 210 interventi

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova, Liguria: 189 interventi

IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI), Lombardia: 179 interventi

Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G.Pascale", Napoli, Campania: 128 interventi

IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia, Emilia-Romagna: 113 interventi

Istituto Europeo di Oncologia - IEO, Milano, Lombardia: 103 interventi

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar di Valpolicella (VR), Veneto: 93 interventi

Istituto di Candiolo - Fondazione del Piemonte per l'Oncologia - IRCCS, Candiolo (TO), Piemonte: 86 interventi

Istituto Oncologico Veneto IRCCS - IOV Castelfranco Veneto, Castelfranco Veneto (TV), Veneto: 74 interventi

Tumore maligno dello Stomaco

Istituto Europeo di Oncologia - IEO, Milano, Lombardia: 56 interventi

IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI), Lombardia: 51 interventi

Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G.Pascale", Napoli, Campania: 48 interventi

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano - Fondazione IRCCS, Milano, Lombardia: 42 interventi

Istituto di Candiolo - Fondazione del Piemonte per l'Oncologia - IRCCS, Candiolo (TO), Piemonte: 28 interventi

Istituto Oncologico Veneto IRCCS - IOV Castelfranco Veneto, Castelfranco Veneto (TV), Veneto: 28 interventi

IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia, Emilia-Romagna: 26 interventi

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova, Liguria: 21 interventi

Tumore maligno dell’Utero

Istituto Europeo di Oncologia - IEO, Milano, Lombardia: 322 interventi

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma, Lazio: 183 interventi

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano - Fondazione IRCCS, Milano, Lombardia: 178 interventi

IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia, Emilia-Romagna: 133 interventi

Istituto Tumori Giovanni Paolo II - IRCCS, Bari, Puglia: 90 interventi

Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G.Pascale", Napoli, Campania: 82 interventi

Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) - IRCCS, Aviano (PN), Friuli Venezia Giulia: 78 interventi

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar di Valpolicella (VR), Veneto: 69 interventi

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova, Liguria: 61 interventi

IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI), Lombardia: 53 interventi

Tumore maligno della Prostata

Istituto Europeo di Oncologia - IEO, Milano, Lombardia: 509 interventi

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma, Lazio: 324 interventi

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar di Valpolicella (VR), Veneto: 271 interventi

Istituto Oncologico Veneto IRCCS - IOV Castelfranco Veneto, Castelfranco Veneto (TV), Veneto: 266 interventi

IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI), Lombardia: 265 interventi

Istituto Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G.Pascale", Napoli, Campania: 150 interventi

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova, Liguria: 135 interventi

Istituto di Candiolo - Fondazione del Piemonte per l'Oncologia - IRCCS, Candiolo (TO), Piemonte: 119 interventi

IRCCS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia, Emilia-Romagna: 52 interventi

Stefania Gori, Presidente di ROPI e AIGOM (Associazione Italiana Gruppi Oncologici Multidisciplinari), sottolinea che l'obiettivo della mappa è guidare i pazienti e i loro familiari nella scelta delle strutture sanitarie per la chirurgia oncologica, evidenziando l'importanza di considerare non solo il volume degli interventi ma anche la qualità dell'assistenza fornita. Strutture al top per volumi di attività e qualità dei percorsi di cura (Certificazione OECI).