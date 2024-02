Cos'è l'anoressia sessuale e come combatterla

L’anoressia sessuale è una condizione psicologica e patologica che può colpire tutte le persone, in particolar modo le donne, ma anche qualche uomo. Si tratta di una forma di rifiuto parziale o completo, una sorta di disinteresse per l’attività sessuale.

Cause dell'Anoressia Sessuale

Le radici dell'anoressia sessuale possono essere molteplici e complesse, spesso legate a fattori psicologici profondi. Tra le cause più comuni vi sono la bassa autostima, le relazioni conflittuali all'interno della coppia, esperienze traumatiche passate come violenze sessuali, o un'educazione che ha dipinto il sesso come un'attività pericolosa o negativa.

Sintomi

I sintomi dell'anoressia sessuale includono una generale mancanza di interesse per le attività sessuali, l'assenza di fantasie erotiche, una risposta fredda e distante alle avances sessuali del partner e una scarsa o nulla soddisfazione sessuale anche quando si decide di intraprendere un rapporto.

Rimedi

Affrontare l'anoressia sessuale richiede un approccio olistico che consideri sia gli aspetti fisici che quelli emotivi. Non esiste un test univoco per diagnosticare questa condizione, ma esami del sangue possono rivelare squilibri ormonali che influenzano la libido. La consulenza con un sessuologo può offrire spunti preziosi per comprendere le cause sottostanti e individuare un percorso terapeutico adeguato.

Esercizi

Un esercizio suggerito per rafforzare il legame di coppia prevede di posizionarsi faccia a faccia, con una mano sul cuore dell'altro e l'altra che copre la mano del partner. Senza parlare o ridere, i partner dovrebbero trascorrere un minuto a guardarsi negli occhi, respirando profondamente e cercando di rilassarsi insieme. Questo esercizio di connessione non verbale può aiutare a ristabilire un'intimità emotiva.

La Gratitudine

Esprimere gratitudine quotidianamente può avere effetti positivi sulla felicità personale, sulla qualità del sonno e persino sulla salute fisica. Nelle relazioni di coppia, mostrare apprezzamento può aumentare la soddisfazione reciproca e rafforzare il legame. Scrivere e condividere tre cose per cui si è grati riguardo al partner può essere un modo efficace per migliorare la connessione e il benessere all'interno della coppia.

L'anoressia sessuale, pur essendo un problema poco discusso, ha un impatto significativo su molte persone. Riconoscerne i sintomi è il primo passo verso il recupero e il ritrovamento di un equilibrio nella vita sessuale e affettiva.