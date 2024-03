Coppia di fidanzati rapinati sulle mura da una baby gang, la rabbia di un genitore

Una coppia di fidanzatini avvicinati da un gruppetto di giovani con questi che hanno costretto i malcapitati a consegnare quanto avevano in tasca, una decina di euro in tutto. L'episodio, riferito dal genitore di uno dei ragazzi rapinati dalla baby gang di turno, è avvenuto sabato scorso lungo la mura di Treviso.

«Buongiorno, sabato pomeriggio mio figlio e la sua fidanzatina entrambi di 17 anni passeggiavano sulle mura e all'altezza di Porta Caccianiga, fronte Duca degli Abruzzi, e si sono imbattuti in tre coetanei che a mio figlio hanno chiesto di dargli i soldi, lui aveva 10 euro» racconta il genitore «Premesso che non hanno usato violenza ma solo il fatto che ormai accadono fatti simili (mia figlia mi riporta che nello stesso luogo pochi giorni fa è successo un fatto analogo a dei suoi amici diciottenni e sono finiti all'aggressione fisica), non si può pensare di vivere la nostra Treviso come ce l'avevano lasciata i nostri nonni e genitori».