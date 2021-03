29° edizione European H.O.G. Rally

Siamo pronti per il 29° European HOG Rally 2021, uno dei raduni più attesi dai tanti harleysti e non solo, annullato per cause di forza maggiore nel non lontano 2020. La nostra sicurezza prima di tutto; limitare ad ogni costo la diffusione dell’ormai conosciuto Coronavirus. Dopo un anno ci si riprova, una nuova data è stata fissata per la tanta voglia di tornare a viaggiare e partecipare così al 29esimo H.O.G. Rally di Portorose (Slovenia). L’organizzazione dell’evento è in costante contatto con le autorità locali, riguardo la situazione COVID-19 e le limitazioni sugli spostamenti in tutta Europa. Ad aprile nuovi aggiornamenti sulla decisione definitiva, e la possibilità - quasi certa - dello svolgimento del moto raduno marchiato Harley-Davidson. È ormai chiaro che bisogna evitare ogni tipo di assembramento e limitare in queste occasioni qualsiasi tipo di circolazione. Migliaia di motociclisti e appassionati del mondo delle 2 ruote, dovranno attendere l’ok degli ultimi decreti, per visitare il raduno in programma quest’anno a Portorose -Slovenia- dal 10 al 13 giugno. L’ingresso sarà gratuito ed aperto a tutti i tipi di moto, dove, i tantissimi appassionati e piloti proprietari H-D, e non solo, si incontreranno in un concentrato di music live, spettacoli dal vivo con dj-set e centinaia di altri divertimenti che li porteranno tutti all’H.O.G Village, ad ammirare la nuova top gamma 2021, marcata Harley-Davidson. Assistenza, test-drive, e gadget a disposizione di tutti. Non mancherà di certo la leggendaria rassegna di moto personalizzate, la Custom Bike Show, nella pittoresca cornice di Pirano, una città medievale a pochi minuti da Portorose. Uno scenario unico nel suo genere che ci accompagnerà per tuta la durata dell’intero evento. Da non mancare assolutamente alla promettente parata HOG. Attenderemo con ansia la fine di questo blocco temporaneo, chiamato COVID-19, che ben presto sarà solo un ricordo, ed affrontare nuovamente dei viaggi indimenticabile. Aspettando European HOG Rally 2021!!!