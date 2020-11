Benetton Rugby, i convocati nel VX contro la Francia sabato sera

Sono nove i Leoni di Monigo convocati per la terza partita di Autumn Nations Cup contro la Francia a Parigi. Nella rosa titolare di Franco Smith ci saranno Marco Zanon, Luca Sperandio, Paolo Garbisi, Braam Steyn, Niccolò Cannone e Marco Lazzaroni. Mentre fra i giocatori a disposizione troviamo: Simone Ferrari, Michele Lamaro, alla prima convocazione, e Tommaso Allan. Sono tanti i giocatori della Benetton riconfermati nella rosa titolare, come Paolo Garbisi, 20enne mediano d'apertura, che sta mettendo in mostra grandi doti tecniche sia in maglia azzurra, sia in maglia bianco verde; prova le sue tre mete segnate in Pro14 e la meta contro l'Irlanda nel mach scorso. Conferma inoltre per la coppia di centri formata da Canna e Zanon, inseriti già dal XV ideale della prima giornata della competizione così come appunto Garbisi che formerà la mediana insieme a Marcello Violi. In terza linea Braam Steyn vestirà nuovamente la maglia numero 8 con Meyer e Mbandà a completare il reparto. “Abbiamo avuto giorni in più per preparare al meglio questo incontro. Lo stop forzato della scorsa settimana ha incrementato ulteriormente la nostra voglia di scendere in campo sabato contro la Francia - dichiara Smith -. Sarà un match intenso dove avremo la possibilità di vedere all’opera altri giovani interessanti continuando nel nostro percorso di ampliamento della base a nostra disposizione e costruzione del DNA” La partita sarà trasmessa in diretta su Mediaset Canale 20 sabato 28 novembre alle 21.10, con telecronaca di Gianluca Barca e commento tecnico di Mauro Bergamasco.