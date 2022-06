Nasce il blog degli ingegneri trevigiani

Ingegneri Treviso, nasce ingegnoinforma.com il blog per la formazione e l'8 luglio c'è l'Energia Sostenibile alla centrale idroelettrica di Nervesa A Treviso nasce un blog per informare, promuovere e aggiornare gli ingegneri anche sulle tematiche del territorio. La nuova proposta digital si chiama ingegnoinforma.com, crea un ponte diretto con il portale formazione Isi ed è anche social poiché si collega direttamente alla pagina Facebook dell'Ordine Ingegneri Treviso. Lo slogan del blog “allena il tuo Ingegno, formati a Treviso” riprende la dinamicità sportiva della Marca Trevigiana che vede destinatari della formazione professionale oltre 2.500 ingegneri iscritti all'Albo e anche le migliaia di figure tecniche degli altri Ordini e Collegi professionali. Il territorio trevigiano diventa protagonista della formazione all'insegna della Sostenibilità con focus con la visita tecnica alla nuova Centrale Idroelettrica di Nervesa ai ponti della Priula e all'alveo del Piave in programma il mercoledì 8 giugno. Nell'ottica dello sviluppo sostenibile la Centrale produce energia pulita sfruttando le potenzialità energetiche dei canali irrigui. I tecnici avranno anche la possibilità di esaminare l'imbocco dell'opera di presa migliorato per garantire sicurezza in caso di piena. Oltre alle uscite nel territorio i seminari e i corsi si svolgeranno presso la Sala Conferenza, Ordine degli Ingegneri di Treviso, Via Prato della Fiera n. 23, telefono 0422 583665.