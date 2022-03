CapGirls • Aperitivo @Bar Viceversa, Castelcucco

Via San Gaetano, 54 · Castelcucco

🎈🎵 𝗔𝗣𝗘𝗥𝗜𝗧𝗜𝗩𝗢 & 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗬 🎵🎈 Domenica 10 Aprile, dalle ore 18:00, vi aspettiamo per un aperitivo imperdibile! Le CapGirls vi accompagneranno con un repertorio di canzoni fatte per essere cantate e ballate, non potete mancare! 💃👻

Giulia (voce e chitarra) e Ilenia (batteria e cori) hanno incrociato le loro strade artistiche su YouTube nel 2017 proponendo cover, recensioni e video: man mano il progetto musicale si è evoluto, portandole a suonare live e a scrivere le prime canzoni originali. Genere 𝗣𝗼𝗽/𝗥𝗼𝗰𝗸 𝗖𝗼𝘃𝗲𝗿 (Lady Gaga, Dua Lipa, Billie Eilish, Kesha, Britney Spears, The Black Keys, 4 Non Blondes, Nancy Sinatra, Kt Tunstall, Blondie) ► Segui le CapGirls su Instagram! https://bit.ly/CapGirlsInstagram ► Guarda i video: https://bit.ly/CapGirlsChannel

