Il cartellone "sbagliato" diventa virale lungo la Castellana

Lungo la Castellana a Istrana, direzione Vicenza, un cartellone pubblicitario "sbagliato" sta facendo molto discutere. L'idea del giovane imprenditore Antonio Paolicelli, titolare dell'azienda trevigiana SlBranding.

Da un paio di giorni si vocifera tra i residenti di rallentamenti improvvisi nei pressi dell'insegna pubblicitaria, sembrerebbe infatti che i passanti rallentino fino quasi al punto di fermarsi per "decifrare" lo slogan pubblicizzato o fotografarlo. «Abbiamo ricevuto diverse telefonate dai team marketing per complimentarsi per l'idea, anche fuori regione da Milano a Roma - afferma Paolicelli. Ma come è nata questa iniziativa? - Volevamo uscire fuori dagli schemi, le pubblicità stradali ormai non funzionano più come un tempo, con SlBranding ci occupiamo di pubblicità digitale, e quale agenzia di comunicazione sarebbe così in contrasto da pubblicizzarsi su canali offline? Beh noi volevamo andare contro corrente - continua Paolicelli -. Ci ricordiamo più facilmente quello che le persone sbagliano, purtroppo, e non delle azioni belle che in realtà compiono durante la loro vita, perciò abbiamo voluto sbagliare in grande, sfruttando un trucco di neuro-marketing, infatti il nostro cervello scansiona, non legge, inoltre volevamo comunicare il concetto futuristico di guardare avanti, oltre, e di avere sempre e comunque gli occhi su ciò che abbiamo davanti a noi, focus sull'obiettivo».

Tutte le info sui servizi aziendali sono disponibili all'indirizzo www.slbranding.it o chiamando il 392 1688300.