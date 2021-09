"Educarne uno per salvarne 104"

Si può parlare di disabilità con un po’ di leggerezza e un pizzico di ironia? La compagnia Box 104 ci proverà domenica 19 settembre alle 18 presso il “Palablu” di Codognè, nell'ambito dell'iniziativa promossa dal gruppo Codognè Viva. Con ironia e spiccata sensibilità Beatrice Montesel e Franziskus Vendrame metteranno in luce tutti i pregiudizi, gli stereotipi e le goffaggini che emergono dal contatto del mondo “abile” con il mondo “disabile”, spostando ogni volta il confine. Attraverso la performance teatrale, divisa tra monologhi, dialoghi e letture inserite in una delicata trama musicale, i due attori e autori dello spettacolo dimostreranno come ridere della disabilità non sia più un tabù. L’esibizione sarà accompagnata dalle musiche di Adolfo e Alessio Silvestri e dalla voce di Carla Sossai. La parte coreografica a cura di Teresa Guidone. Lo spettacolo seguirà la normativa anti-covid (ingresso con green pass). Ingresso libero (con offerta responsabile).