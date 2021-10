DMR Racing è vicecampione italiano con Alessandro Delbianco

Gallery





La sfida finale del Campionato Italiano Velocità 2021 che si è corsa a Vallelunga ha portato in casa DmR Racing grandi soddisfazioni con Alessandro Delbianco che è stato grande protagonista della SuperBike. Il riminese, in sella alla CBR 1000 RR-R, si è confermato in grande forma dominando le qualifiche e firmando la pole position con il nuovo record del tracciato romano in 1.35,315. In gara 1, Alessandro rimane in scia al campione Pirro fino ad una scivolata al dodicesimo giro, a quel punto tutto sembra perduto ma “ofwhite” è lesto a riprendere la moto e dalla nona posizione rimonta prepotentemente fino a raggiungere uno spettacolare secondo posto. Gara 2, si apre con grandi duelli e qualche errore del gruppo dei contendenti alla vittoria, fino a quando il duello tra Delbianco e Pirro si rinnova, il finale è determinato da tanti sorpassi, Delbianco ci prova e si mette davanti con Pirro che però replica, l’ultima curva è spalla a spalla e la bandiera a scacchi divide i due di soli 5 millesimi. Secondo prezioso posto per Alessandro che gli vale anche il secondo posto in Campionato a conclusione di una bellissima stagione. Walter Durigon. “Le emozioni della rimonta di gara 1 e l’ultimo giro di gara 2 non ce le dimenticheremo mai, grazie Alessandro. Il secondo posto in Campionato era il massimo ottenibile, dato il livello dei contendenti e ad inizio stagione non era facilmente pronosticabile. Da parte nostra abbiamo dato il massimo sotto l’aspetto tecnico ed i progressi si sono visti gara dopo gara. Grazie a tutti i nostri tecnici, tutto lo staff e naturalmente a tutte le aziende che ci hanno dato fiducia. Grazie anche ad Andreozzi, nonostante le tante difficoltà tecniche e sportive abbiamo avuto modo di conoscere un gran pilota. Iniziamo a preparare il 2022.”

