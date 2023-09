Evento allo Zalivani, all'ISRAA

In data 16/09/2023 si terrà all’istituto Zalivani un evento per un tema ,ultimamente,molto scottante,si parlerà delle rette nelle case di riposo è un chiarimento molto dettagliato su come fare la stesura della svama e SVAMDI. Il relatore,molto competente sarà l’Avv. Massimiliano Gioncada di Brescia. L’introduzione sarà a cura dei rappresentanti dell’istituto e dell’Avv. Omar Meneghello. L’evento comincerà alle 9,30 e avrà una durata di circa 2h e mezza. L’istituto si trova in viale 4 novembre 27