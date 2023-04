Una grande festa per gli ottanta anni di Primo Baran

Treviso e la Canottieri Sile in festa per gli ottanta anni di Primo Baran mercoledì cinque aprile a Ca’ Sugana, sede del municipio. Giuseppe Conte, sindaco della città, e Andrea De Checchi, vicesindaco, hanno voluto onorare il campione olimpico Baran che ha scritto, assieme a Renzo Sambo e Bruno Cipolla, la storia dello sport trevigiano e italiano. Gli agonisti della società sportiva si sono poi ritrovati sabato primo aprile, assieme al consiglio direttivo, per festeggiare il loro allenatore, che per molti ormai e’ come un nonno. I festeggiamenti sono infatti iniziati dal piccolo gioiello azzurro di Treviso, la Canottieri Sile, per poi concludersi nelle sale comunali.