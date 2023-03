Harley-Davidson Treviso OPEN DAYS 25-26 MARZO!

Gallery





SAVE THE DATE! Un nuovo appuntamento organizzato dallo store ufficiale Harley-Davidson di Treviso - sabato 25 e domenica 26 marzo 2023. Il tradizionale appuntamento Open-Day H-D Italia per festeggiare insieme l’arrivo della tanto attesa primavera. Test Ride con diverse moto a scelta, abbigliamento e accessori disponibili per la nuova collezione Limited Edition 120° Anniversary Harley-Davidson. Apertura della concessionaria sabato dalle ore 09:00 alle ore 18:00 e domenica dalle 10:00 alle 18:00, dove lo Staff, amichevole e cordiale, affianca la casa madre di Milwaukee da oltre dieci anni, garantendo in questo modo la massima serietà, professionalità e fiducia. Un’atmosfera unica e inimitabile, oltre a un vero punto di riferimento per i tanti Bikers della provincia di Treviso e non solo. Non puoi mancare… per info: https://harley-davidson-treviso.it/it/