Il ricordo di Luigi Tempestin

Sono trascorsi 10 anni dal quel 2 agosto 2012, Luigi Tempestin era una figura molto nota nel mondo del ciclismo avendo speso gran parte della sua vita in compagnia dell’amico Armando Vidotto a favore delle 2 ruote. Insieme hanno costruito il Tempio del Ciclista di Calderba dove ora vengono ricordati gli ex ciclisti professionisti della provincia di Treviso, quest’anno nel 10° anniversario dalla sua scomparsa gli amici dell’ASD Fausto Coppi Calderba lo ricorderanno nella Santa Messa in programma l’11 di agosto alle ore 20.30, serata di apertura della sagra che terminerà come da tradizione il 15 di agosto .